Ratownictwo medyczne w Opolu. Wojewoda wezwał szpitale resortowe do niesienia pomocy pacjentom w zagrożeniu życia

Zabiegaliśmy od lat, by placówki te, które zresztą mają podpisane kontrakty na te usługi, odciążyły nas oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny - dodaje Renata Ruman-Dzido. - Nie wyobrażam sobie teraz, by po piśmie pana wojewody, tak się nie stało.

Szpital wojewódzki nigdy nie upierał się przy likwidacji SOR-u, a dowodem na to jest to, że podpisałam umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia - mówi Renata Ruman-Dzido, szefowa lecznicy. - Zrobiłam to m.in. po tym, jak pan wojewoda wezwał na piśmie opolskie szpitale resortowe do niesienia pomocy pacjentom w zagrożeniu zdrowia i życia, którzy się tam zgłoszą oraz do przyjmowania karetek.

Gdybym to zrobiła, popełniłabym przestępstwo. Natomiast do Opola przyjeżdża w czwartek wiceminister zdrowia i będę rozmawiała z nim na ten temat - mówi Renata Ruman-Dzido.

Cieszę się, że udało się dojść do porozumienia, że spotykamy się z panem wojewodą i będziemy pracować na rzecz systemu ratownictwa medycznego - powiedział Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego. - Kampania wyborcza jest zakończona, a w służbie zdrowia nie ma miejsca na politykę tylko ciężką pracę.

Już we wtorek na zwołanej konferencji prasowej Violetta Porowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości oraz Adrian Czubak, wojewoda opolski poinformowali, że Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał aneks do umowy, na mocy którego funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Katowickiej w Opolu będzie przedłużone do 30 czerwca 2020 roku.

- To wielka nadzieja na to, że zostanie on w ogóle uratowany - mówiła Violetta Porowska. - Nie wyobrażam sobie, by w Opolu, które ma tak duże potrzeby jeśli chodzi o ratowanie zdrowia i życia pacjentów, funkcjonował tylko jeden SOR. Podpisany właśnie aneks potwierdza, że wszystkie strony to rozumieją i dążą do tego żeby go uratować.