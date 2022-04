Raty kredytów w górę. Tak podwyżka stóp procentowych wpłynie na twój kredyt. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej w środę 6.04.2022

Stopy procentowe ustala Rada Polityki Pieniężnej. Jak ich wysokość wpływa na nasze życie?

- Stopa referencyjna to bardzo ważny wskaźnik, z którym - często nawet o tym nie wiedząc - mamy styczność w codziennym życiu. Świadomość jej wpływu na budżety domowe mają przede wszystkim kredytobiorcy. To od stopy referencyjnej uzależniona jest bowiem wysokość oprocentowania kredytu, a co za tym idzie - miesięcznej raty.

Stopy procentowe windują raty kredytów. Co mogą zrobić kredytobiorcy?

Wzrost stóp procentowych to zła informacja zwłaszcza dla tych kredytobiorców, którzy z różnych względów już teraz mają problemy z terminową płatnością należności. Jeżeli opóźnienie wynosi mniej niż 30 dni, to kredytobiorcom nie grożą większe konsekwencje - chyba że sytuacja będzie się nagminnie powtarzać. Najlepszym rozwiązaniem jest samodzielne skontaktowanie się z kredytodawcą, gdy już wiemy, że nasz budżet nie domknie się i nie uregulujemy raty na czas.

Nie spłacasz kredytu? Będziesz mieć kłopoty

Jeżeli jednak kredytobiorca nie będzie spłacał rat kredytu, a dług będzie się powiększał, to bank podejmie kolejne kroki. Przede wszystkim informacje o nierzetelnej spłacie zadłużenia trafią do BIK, co utrudni w przyszłości zaciągnięcie kolejnych zobowiązań. Brak chęci współpracy ze strony zadłużonego może także skutkować wypowiedzeniem umowy kredytowej, a to oznacza konieczność spłaty całej kwoty kredytu w ciągu 30 dni.