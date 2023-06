Rok 2022 był przełomowy dla Nysy? Dzieci rodzi się mało, ale w Nysie osiedla się tu więcej ludzi. Dzięki nowym mieszkaniom

- Prawie połowa podań o mieszkanie w bloku budowanym przez miejską spółkę w Nysie została złożona przez osoby spoza gminy Nysa – poinformował radnych burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz.

- Mieszkania są ogromnym magnesem, który sprawia, że coraz więcej ludzi chce u nas zamieszkać – mówił na sesji 7 czerwca burmistrz Kordian Kolbiarz. – Do mieszkań w oddawanym niebawem bloku przy ul. Kramarskiej wniosków jest prawie dwa razy więcej niż mieszkań. To, co robimy, zdaje egzamin. Ściągamy ludzi.

W gminie Nysa wzrosła liczba pracujących. Na każdy tysiąc mieszkańców pracuje obecnie 213 osób. O napływie nowych mieszkańców świadczą także dane oświatowe. Jak mówi burmistrz Kolbiarz, ok. 20 procent dzieci, idących do klas pierwszych we wrześniu, urodziło się poza gminą Nysa i trafiło tu razem ze swoimi rodzicami. Szczegółowe dane na ten temat będą gotowe na początku nowego roku szkolnego.