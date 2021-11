Ruszyła kolejna edycja akcji „Szlachetna Paczka dla Dziecka Więźnia”

- Zapraszamy i zachęcamy wszystkich katechetów, nauczycieli i generalnie ludzi dobrej woli do uczestniczenia w naszym projekcie – mówi ks. prof. Jerzy Kostorz, dyrektor Wydziału Katechetycznego. - Jego ideą jest przygotowanie paczki dla dziecka więźnia, która zostanie dostarczona na święta Bożego Narodzenia. Uważam, że to dobre postanowienie na czas adwentu. Więźniowie z reguły nie są w stanie zrobić jakiejkolwiek paczki swoim dzieciom, bo nie mają na to pieniędzy. Każdy, kto chce, może to zrobić w ich imieniu.

Uczestnik projektu mający zamiar przygotować taką „paczkę więzi”, powinien wejść na stronę internetową Wydziału Katechetycznego opolskiej kurii (wk.diecezja.opole.pl). Znajdzie tam więcej informacji o projekcie oraz łatwy do wypełnienia elektroniczny formularz. Otrzyma list napisany przez więźnia, a w nim informacje, do kogo paczka powinna zostać przesłana oraz propozycję świątecznych upominków, które sprawią dziecku lub dzieciom osadzonego radość.