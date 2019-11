Serial "Szadź" w Opolu. Zdjęcia przy Miejskiej Bibliotece Publicznej i na pl. Wolności. Co działo się na planie? [ZDJĘCIA]

Piątek to przedostatni dzień zdjęć do serialu "Szadź" w Opolu. Ekipa TVN o poranku pojawiła się przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zdjęcia realizowano przy jej gmachu oraz na terenie pl. Wolności.

Twórcy serialu nie robią z tego tajemnicy, ponieważ widzowie od samego początku będą wiedzieli kto zabija. To sam pościg za zabójcą oraz stopniowe ujawnianie relacji łączących poszczególne postaci ma być tym, co będzie napędzało akcję i trzymało widzów w napięciu.

Przy wejściu do MBP był plakat informujący o spotkaniu z Piotrem Wolnickim, poświęconym jego książce "Bóg nas nie kocha". Na nim widać Macieja Stuhra. Plakat ma związek z serialem, ale osoby wchodzące do biblioteki - która pomimo zdjęć była otwarta i dostępna - w pierwszej chwili myślały, że to właśnie aktor będzie miał spotkanie w Opolu przy okazji zdjęć do serialu.