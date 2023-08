Słoma pomoże w walce z algami. W starorzeczu Odry w Januszkowicach założono biostabilizator

Biostabilizator jest wykonany ze słomy jęczmiennej zapakowanej do worków. Wykorzystano w sumie 5 ton słomy.

W starorzeczu Odry w Januszkowicach (w powiecie krapkowickim) zamontowano zaporę biostabilizatora. Prace zakończono w piątek (11 sierpnia) o godz. 20.00. Celem tego działania jest powstrzymanie przedostawania się złotej algi ze Starorzecza Januszkowickiego do nurtu głównego Odry.

Słoma absorbuje złote algi i inne drobnoustroje, a także natlenia wodę . Jak wskazuje wojewoda, już widać poprawę sytuacji, gdyż na początku tygodnia w litrze wody znajdowało się 18 milionów komórek algi, natomiast obecnie liczba ta spadła do 6 milionów.

- Zostało to zrobione w błyskawicznym tempie, bo od przywiezienia słomy do założenia tego biostabilizatora minęło zaledwie 24 godziny – wskazuje Mirosław Kurz, dyrektor RZGW Gliwice

To druga taka bariera w Polsce. Pierwszą zamontowano na starorzeczu w Czernicy pod Wrocławiem. Opolskie służby wojewody mają w podobnych działaniach pewne doświadczenie.

- Jako pierwsi zamontowaliśmy tutaj siatkę, która ogranicza migrację ryb. Ryby są tez nosicielami złotej algi – tłumaczy wojewoda.

Bariera pozostanie w wodzie do około 15-20 września. Starorzecze Januszkowickie do końca sierpnia jest objęte zakazem korzystania z wody, ale wojewoda już zapowiedział, że zakaz zostanie wydłużony do czasu demontażu biostabilizatora.