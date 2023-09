Wojewoda opolski cofnął zakaz korzystania z Kanału Gliwickiego. Od 18 września nie ma tam padłych ryb

- Pomimo poprawy sytuacji zarządziłem intensywne monitorowanie wód Kanału Gliwickiego do pierwszego października włącznie – informuje wojewoda Sławomir Kłosowski. - Kanał Gliwicki jest poddawany stałej lustracji, tak z wody jak i z lądu. Stan jakości wód podlega badaniom i kontroli.

To złota alga spowodowała katastrofę ekologiczną w Odrze.

WIOŚ od 7 września codziennie pobiera do badań próbki wody w czterech miejscach Kanału Gliwickiego, w porcie w Koźlu na Odrze w Krapkowicach.

Pomiędzy 7 i 11 września notowano także w wodzie największą zawartość prymnezyn czyli ichtiotoksyn, produkowanych przez złote algi. Od 14 września badania wykazują ich widoczny spadek.

Do końca września obowiązuje natomiast przedłużany od 9 maja zakaz korzystania ze Starorzecza Odry w Januszkowicach, gdzie poziom złotych alg nadal jest wysoki. Na 1,5 kilometrowym odcinku starorzecza nie można wchodzić do wody, łowić ryb, poić zwierząt czy nawet korzystać z wody do celów gospodarczych.