Starosta namysłowski z PiS stracił stanowisko. Władzę w powiecie przejmuje opozycja. W tle afera z kradzieżą 800 tysięcy zł ze starostwa

Ostatecznie, gdy sprawa ujrzała światło dzienne, starosta Konrad Gęsiarz zwolnił urzędnika, któremu za oszustwa grozi nawet do 15 lat więzienia. Starosta od początku zaznaczał jednak, że w sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia, ponieważ to jego służby wykryły nieprawidłowości, a nie organy ścigania.