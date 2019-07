Startuje rozbudowa mostu z Pasieki na Bolko. Zamknięcia niewykluczone [ZDJĘCIA]

Prace na moście mają potrwać przez rok. W tym czasie osoby korzystające z tej przeprawy nad Odrą muszą liczyć się z utrudnieniami. – Będą one minimalizowanie, aby były jak najmniej uciążliwe – deklaruje Adam Leszczyński.

- Przebudowane będą najazdy na most, żeby nie było kolizji pomiędzy rowerzystami i pieszymi – mówi Adam Leszczyński, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg.

Nie można jednak wykluczyć, że most z Pasieki na Bolko będzie zamykany. Łączna liczba takich dni nie może jednak przekroczyć 60. Każde zamknięcie będzie musiało być wcześniej konsultowane i zatwierdzane przez ratusz. Nie ma jednak mowy o zamykaniu mostu w soboty i w niedziele.

Most pieszy łączący Pasiekę z Wyspą Bolko powstał w latach 30. XX wieku. Niemcy wysadzili go podczas wojny, ale część oryginalnej przeprawy przetrwała do dziś i znajduje się po stronie Pasieki, kończąc się na wysokości pierwszych bocznych tarasów widokowych. Te są już częścią nowej przeprawy, która powstała w latach 60.