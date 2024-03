Trzeci most w Nysie. Wiadomo gdzie, pozostaje pytanie kiedy? "Nie chcemy wydłużać procedur"

Nysa potrzebuje trzeciego mostu – do słuszności tej tezy nie trzeba nikogo przekonywać. Właśnie ogłoszono ostateczna lokalizację przeprawy. Pod uwagę brane były co najmniej trzy warianty.

W lipcu zeszłego roku gmina podpisała przystąpiła do wykonania tzw. studium wykonalności dla inwestycji. To dokument, który miał odpowiedzieć na pytanie, gdzie w centrum Nysy znajduje się najlepsze miejsce na budowę trzeciego mostu.

Sam most będzie bezpodporowy (przeprawa wesprze się tylko o podpory nabrzeżne, nie będzie podpór w rzecze).

- Eksperci starli się tak poprowadzić most, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w grunty, które nie są gruntami gminnymi. To dlatego, że nie chcemy wydłużać procedur, chcemy, aby most był jak najszybciej budowany, a procesy pozyskiwania ziemi czy to z kolei czy to z Wód Polskich to są procesy wieloletnie – tłumaczy burmistrza Kolbiarz.