Studniówki 2023. Oszałamiające kreacje! Tak uczniowie opolskiego „Mechaniczniaka” bawili się na balu maturalnym

Blisko 250 imprezowiczów królowało na parkiecie Zajazdu U Dziadka. To tegoroczni maturzyści czterech klas Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. Towarzyszyli im partnerzy i partnerki, wszyscy niezwykle wytwornie i elegancko. Wszak studniówkę ma się raz w życiu.

Piękna historia poloneza

Studniówka uczniów „Mechaniczniaka” rozpoczęła się od tradycyjnego poloneza.

Polonez to piękny, niezwykle majestatyczny taniec. Zwyczaj jego tańczenia na balach maturalnych sięga prawdopodobnie w pierwszej XIX wieku, kiedy to rozpowszechniła się idea studniówek. Wielu muzyków komponowało poloneza. Od czasów ekranizacji „Pana Tadeusza” w 1999 r., najbardziej popularna jest muzyka Wojciecha Kilara. To ta kompozycja najczęściej towarzyszy obecnie studniówkom.