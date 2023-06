System wyłapie uzdolnione dzieci we wszystkich szkołach. Opolski pilotaż „Sportowych talentów” będzie rozszerzony

– We wszystkich badaniach cząstkowych widać, że kondycja najmłodszej części naszego społeczeństwa jest coraz słabsza, że mamy problemy z otyłością, że dzieci osiągają coraz gorsze wyniki w różnego rodzaju testach - komentuje Kamil Bortniczuk, minister sportu. - Dotychczas nie mieliśmy do dyspozycji pełnej bazy danych, obejmujących całą populację. Zawsze to były badania wycinkowe, obejmujące uczestników w jednym wieku albo z jednego terenu. Od września będziemy realizować program w pełni populacyjny.

Ogólnopolska porównywarka sportowych

Na Opolszczyźnie w pilotażu wzięło udział 75 procent szkół podstawowych.

- Z wnioskami czekamy na zakończenie pilotażu – mówi Urszula Włodarczyk, dyrektor Instytutu Sportu, który prowadzi program. - Przygotowujemy siatki centylowe, aby umożliwić szersze porównanie wyników danego ucznia z innymi. Program ma wskazać dzieciom drogę do sportu albo przynajmniej do aktywności fizycznej. Jeśli zaszczepimy to w młodym wieku, to zostanie do końca życia. Sprawność fizyczna zapobiega wielu chorobom cywilizacyjnym: cukrzycy, miażdżycy, nadciśnieniu. Pomaga prowadzić życie zdrowe i radosne.