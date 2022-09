Najwyższy czas zacząć piłkarskie odliczanie! Chcemy popularyzować futbol, marzymy o tym, żeby Polak znów został królem strzelców mistrzostw!

Do tej niezwykłej historii niebawem dołączymy my, z projektem, którego jeszcze nie było na naszej piłkarskiej mapie. 10 września 2022 roku Polska Press Grupa wraz z partnerem merytorycznym - Polskim Związkiem Piłki Nożnej zainauguruje nowy piłkarski ranking. To ogólnopolski projekt - którym będzie można emocjonować się także na poziomie regionalnym - uwzględniający dokonania najlepszych strzelców i strzelczyń w danym roku kalendarzowym. Idea, która może zelektryzować zawodników i fanów, powinna przyczynić się do integracji środowiska piłkarskiego, a przede wszystkim - służyć popularyzacji futbolu!

Kreujemy nową jakościowo i medialnie inicjatywę, która będzie integrować środowisko polskiego futbolu, budować relacje, promować talenty - mówi Tomasz Przybek, prezes Zarządu Polska Press Grupy.

Nowy projekt Polska Press Grupy to wyjątkowa szansa na promocję piłkarzy oraz piłkarek i klubów z niższych lig niż Ekstraklasa czy Ekstraliga. To także świetna okazja do promocji kobiecej piłki nożnej, która z roku na rok zyskuje nowych fanów i rozwija się zarówno sportowo, jak i marketingowo „Myślimy globalnie, działamy lokalnie” to hasło, które idealnie obrazuje charakter tego przedsięwzięcia. To propozycja innej, lokalnej skali patrzenia na futbol.