Tak wygląda Praszka z lotu ptaka. Park na środku rynku. W planach miało to być miasto 40-tysięczne

Praszka miała być dużym miastem

Do dzisiaj fabryka motoryzacyjna przy ul. Kaliskiej 72 w Praszce (obecnie należy do firmy Neapco) to największy zakład pracy nie tylko w Praszce, ale także w powiecie oleskim. Pracuje tutaj prawie tysiąc ludzi. W PRL-u gigant zatrudniał jednak ponad pięć tysięcy osób, a do tego planowano dalszą rozbudowę fabryki!