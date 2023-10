Tak wygląda zmodernizowany stadion miejski w Oleśnie z lotu ptaka [ZDJĘCIA]

Tak naprawdę to była budowa nowego stadionu od podstaw. Najpierw bowiem zrównano z ziemią stare trybuny i szatnie, po czym zbudowano na nowo, a w drugim etapie zaorano stare boisko i zbudowano nowe wraz dwoma boiskami treningowymi oraz infrastrukturą lekkoatletyczną.

Oleski stadion ma także infrastrukturę do lekkoatletyki: rzutnię do rzutu dyskiem, oszczepem i pchnięcia kulą, skocznię do skoku wzwyż, skoku w dal i trójskoku oraz tartanową bieżnię.