Targi Ślubne 2020 Opole. Suknie ślubne, samochody, biżuteria i pokazy. Jakie są trendy ślubne w tym sezonie? [ZDJĘCIA]

Podczas Targów Ślubnych w Opolu zaprezentowało się ponad 100 firm związanych z branżą weselną.

Przyszli nowożeńcy mogli zapoznać się m.in. z ofertą salonów sukien ślubnych, firm jubilerskich, domów weselnych czy fotografów.

- Nowe oferty i propozycje wystawców podczas Opolskich Targów Ślubnych są oparte na tym, co teraz kocha świat. Narzeczeni mogą przyjrzeć się temu, co jest modne, sprawdzić, co najlepiej założyć na siebie. Tradycyjne możemy zobaczyć pokazy tańca, bo często młodzi mają problem, a w szczególności panowie, z podjęciem wyzwania tego pierwszego tańca, który podczas wesela odgrywa bardzo ważną rolę i jest pewnego rodzaju wizytówką młodych - opowiada Batek Osumek z Tragów Ślubnych.

Na scenie suknie ślubne prezentowały salony z Nysy oraz Krapkowic.

- Można powiedzieć, że powraca klasyka. Panie pytają głównie o suknie w kolorze białym, z rękawkiem. Szukają też kreacji prezentujących plecy oraz z dekoltem w kształcie litery V - mówi właścicielka salonu sukien ślubnych Maria Antonina z Krapkowic.