Tauron Liga. Do czterech razy sztuka. Uni Opole odniosło pierwsze zwycięstwo w sezonie, pokonując Energę MKS Kalisz [ZDJĘCIA]

Do tej potyczki Uni przystępowało jako jeden z trzech zespołów (obok Grupy Azoty Akademii Tarnów i Pałacu Bydgoszcz), który po trzech seriach gier nie miał na koncie żadnego zwycięstwa. W miniony piątek (20.10) opolska ekipa, w odróżnieniu do pozostałych dwóch wymienionych, otworzyła natomiast konto punktowe. Pierwsze "oczko" zdobyła jednak po wyjazdowej przegranej 2:3 z ITA Tools Stalą Mielec, co przesadnie nie mogło nikogo cieszyć.

Siatkarki z Kalisza przyjechały do Opola z dorobkiem czterech punktów. Przebieg pierwszego seta zupełnie nie oddawał jednak tego, która z drużyn lepiej rozpoczęła sezon. W nim bowiem niepodzielnie na boisku panowały zawodniczki z Opola. Przede wszystkim znacznie lepiej spisywały się one w zagrywce i to właśnie tym elementem kompletnie rozregulowały poczynania kaliszanek. Serią serwisów popisała się choćby Katarzyna Zaroślińska-Król, a Uni otworzyło mecz pewnym zwycięstwem 25:16.