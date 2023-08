Tomasz Siemoniak liderem opolskiej listy Koalicji Obywatelskiej. Niespodzianką siódme miejsce dla Pawła Masełki

W środę (16.08.2023) Donald Tusk zaprezentował jedynki na wszystkich listach wyborczych do Sejmu. Na Opolszczyźnie z pierwszego miejsca wystartuje Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej i bliski współpracownik Tuska. Wyznaczenie do roli lidera listy „spadochroniarza" (Siemoniak wcześniej startował na Dolnym Śląsku) może być wyrazem braku zaufania do części przedstawicieli regionalnych struktur partii.