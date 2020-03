Troje Opolan w II edycji programu o odchudzaniu. Pracuje z nimi sztab specjalistów

Agnieszka Turek z Opola z nadwagą boryka się od dłuższego czasu. - Rok temu podjęłam walkę. Poczytałam, jak to zrobić. Zaczęłam chodzić na basen, aerobik i długie spacery, zmieniłam dietę. Efekt jest taki, że już ważę 20 kilogramów mniej. To mnie zmobilizowało do podjęcia kolejnego wyzwania i zgłoszenia się do Power Look - mówi 45-latka.

- Jestem zmotywowana, żeby osiągnąć sukces - dodaje Agnieszka Turek. - W minioną środę podpisaliśmy umowy z organizatorami metamorfoz. Jesteśmy już po pierwszych treningach i rozpoczęłam nową dietę.

Agnieszka Turek pochodzi z Głuchołaz, do Opola przyjechała na studia i tu zamieszkała. Prowadzi własną działalność gospodarczą.

Drugiego uczestnika metamorfoz, Jacka Pawliszyna, część Opolan może znać z widzenia, bo jest kierowcą autobusu miejskiego. Na spotkanie rekrutacyjne przyniósł swoje stare spodnie i koszulę, żeby pokazać, jakie efekty już osiągnął w samodzielnym odchudzaniu. - Ubyło mnie połowę - mówi.