Uczniowie wrócili do szkolnych ław. Tak witali rok szkolny w CKZiU w Strzelcach Opolskich. To największa szkoła średnia w regionie

Szkoły średnie przeżywają "oblężenie"

Od września do szkół średnich na Opolszczyźnie poszło wyjątkowo dużo uczniów. Zazwyczaj to około 8 tys. osób, natomiast w tym roku szkolnym to aż 12 tys. pierwszoklasistów.

Tak duża liczba związana jest jeszcze z próbą starej reformy oświaty, kiedy do pierwszej klasy obowiązkowo szły sześciolatki.