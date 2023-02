Uwaga na sałatkę. Wykryto w niej ciało obce! Sprawdź najnowsze ostrzeżenia GIS (13.02.2023)

Uwaga na sałatkę. Wykryto w niej ciało obce! Nowe ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczą m.in. sałatek, ciastek, pyłku kwiatowego, ciasta, herbatników, suplementów diety. Sprawdź też pozostałe produkty zagrażające Twojemu życiu i zdrowiu. GIS ostrzega!

Nowe ostrzeżenie GIS z 13.02.2023. Jeśli to kupiłeś, wyrzuć lub zwróć do sklepu

Jeżeli kupiłeś szkodliwe produkty, zawsze możesz je zwrócić je do sklepu. Drugą opcją jest ich wyrzucenie. Nasza lista niebezpiecznych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego jest regularnie aktualizowana. Znajdziesz na niej produkty wycofane ze sprzedaży w ostatnich miesiącach. Informacje do tego raportu pobrane zostały 13.02.2023 ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego:

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega klientów sklepów przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Dlaczego zostały wycofane ze sklepów? Zobacz koniecznie!

GIS regularnie kontroluje sprzedawane przez sklepy produkty i co rusz odkrywa różnorakie nieprawidłowości. Dlatego też co chwila zleca wycofywanie niebezpiecznych dla zdrowia i życia wyrobów, które do tej pory mogliśmy kupić w naszych sklepach. Oprócz niezdrowej żywności Główny Inspektor Sanitarny zaleca również pozbycie się niektórych suplementów diety, a nawet produktów użytku codziennego.