Vixomania w Magnum Clubie. Spragnionych zabawy imprezowiczów do czerwoności rozgrzał Endriu! [ZDJĘCIA]

To już ostatnie takie szalone imprezy przed Wielkim Postem, dlatego w ostatni weekend Magnum Club zrobił aż dwa eventy, dzień po dniu.

Najpierw na Vixomanię zaprosił Endriu - jeden z topowych didżejów vixiarskich w Polsce!

Vixa to określenie muzyki elektronicznej z charakterystycznym głębokim „rurowatym" basem. Tym terminem określa się nie tylko muzykę, ale także imprezy dla ludzi tańczących w białych rękawiczkach i z gwizdkami.

Na drugiej karnawałowej imprezie do tańca miksowali muzykę dwaj didżeje: [email protected] oraz Timmeit.

A że stare polskie przysłowie mówi, że do trzech razy sztuka, to na karnawałowe ostatki będzie we wtorek (21 lutego) jeszcze trzecia impreza. Zagra na niej 3 didżejów: Timmeit, Triks oraz DeSebastiano.

Od środy rozpoczyna się Wielki Post. W tym czasie Magnum Club nie urządza imprez.