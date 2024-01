Weegree AZS Politechnika Opolska przegrało 76:88 z SKS Fulimpex Starogard Gdański w meczu 19. kolejki Bank Pekao 1 Ligi

Z kolei gościom ze Starogardu Gdańskiego przydarzyły się pod koniec 2023 roku dwie porażki. Przegrali 93:97 ze Śląskiem II Wrocław. O ile wrocławianie to jedna z lepszych drużyn w 1 lidze, to przegrana 83:85 ze średniakiem MKKS Koszalin chwały nie przynosi. W ostatniej kolejce Kociewskie Diabły, bo takie przydomki noszą koszykarze z Pomorza, poprawili sobie humory zwycięstwem 95:70 z Hydrotruckiem Radom.

W drugiej części spotkania koszykarze Weegree AZS jeszcze walczyli. Po celnym rzucie wolnym Dominika Rutkowskiego prowadzili 31:28, jednak było to ostatnie prowadzenie w meczu. Do przerwy to Kociewskie Diabły prowadziły 42:38.

W trzeciej kwarcie goście, głównie dzięki świetnym szybkim atakom, wyraźnie odskoczyli, prowadząc 70:61.

Kiedy 5 minut przed końcem meczu Rutkowski wykorzystał 2 rzuty wolne i opolanie doszli rywali na 71:76 wydawało się, że mogą jeszcze powalczyć. W samej końcówce jednak to goście z Pomorza zagrali skuteczniej.

Weegree AZS Politechnika Opolska - SKS Fulimpex Starogard Gdański 76:88 (25:28, 14:14, 22:28, 15:18)

Weegree AZS: Kobel (16), Reid (7), Jodłowski (10), Kaczmarzyk (12), Rutkowski (15), Wójcicki (4), Lis (2), Maciejak (9), Białachowski (1), Kubiak, Rak, Salkiewicz.

SKS Fulimpex:Stewart (27), Kurpisz (7), Czerlonko (16), Parzeński (12), Kordalski (5), Didier-Urbaniak (2), Lis (11), Siewruk (8).