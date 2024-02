Wiceminister infrastruktury na Opolszczyźnie: „Mniej mówić, więcej robić”. Czy w regionie powstaną nowe obwodnice?

Znaczącą część dyskusji poświęcono kwestii dróg powiatowych, które są kręgosłupem lokalnej infrastruktury transportowej. Wiceminister Gancarz zobowiązał się do zwiększenia wsparcia na ich rozbudowę i modernizację, co jest niezbędne dla poprawy codziennego życia mieszkańców.

- Drogi powiatowe to te, które na co dzień wykorzystuje większość z nas, dojeżdżając do pracy czy szkoły. Ich stan jest daleki od idealnego, co wymaga naszej natychmiastowej interwencji. Będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby zwiększyć finansowanie na te cele – wyjaśniał.