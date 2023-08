Wiemy już, kiedy ZUS wypłaci czternastkę w 2023 roku. Nie trzeba składać dodatkowego wniosku

- Na pełną kwotę czternastki mogą liczyć osoby, których świadczenie główne czyli emerytura lub renta, nie przekracza 2900 złotych brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” - wyjaśnia Sebastian Szczurek. - Warto pamiętać, że aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 złotych. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 złotych.