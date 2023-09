Wind Band z Olesna koncertował w całej Europie. Młodzi muzycy koncertowali we Francji, Niemczech i Luksemburgu

Młodzi muzycy z Olesna zagrali koncerty m.in. w niemieckim Kaiserslautern, w luksemburskim Vianden oraz we francuskim Paryżu.

- To była pierwsza taka trasa po 4-letniej przerwie . Przerwa zaczęła się od pandemii koronawirusa, a następnie przedłużyła się aż do czterech lat z powodów finansowych, ponieważ ceny straszliwie poszybowały w górę - wyjaśnia Korneliusz Wiatr.

- Po kolacji, którą zjedliśmy na Polach Elizejskich, zaczęliśmy spontanicznie śpiewać polskie piosenki. Spacerujący ludzie zareagowali entuzjastycznie, nagrywali nas na smartfonach i i bili brawa po każdej piosence - opowiadają nastoletni muzycy Wind bandu. - Było nas dosyć dużo i pewnie myśleli, że to jakiś ważny występ!

Oleski Wind Band w tym roku koncertował we Francji, Niemczech i Luksemburgu. We wcześniejszych latach młodzi muzycy z Olesna koncertowali także we Włoszech, w Szwecji, Grecji, Szkocji, Chorwacji, Czechach, Danii, Francji, Grecji, Niemczech, Rumunii, na Ukrainie, Węgrzech oraz w Wielkiej Brytanii.