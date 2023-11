Jazzobranie 2023 w Oleśnie. To było kubańskie szaleństwo. Gwiazdą wieczoru Alfredo Rodriguez Trio [wideo, zdjęcia]

- Jestem po prostu wstrząśnięty w najlepszym znaczeniu tego słowa po wysłuchaniu koncertu Wind Bandu - mówił Marcin Kydryński. - Jestem absolutnie przekonany, że całe zło tego świata bierze się z faktu, że nie każdy miał w życiu w szansę, żeby spotkać na swojej drodze mądrego nauczyciela. A młodzi ludzie z Olesna mają Korneliusza Wiatra, który wskazał im świetlistą drogę i nauczył odróżniać to, co wysokie od tego, co niskie i plugawe.

- Stali bywalcy naszego festiwalu powiedzieli mi, że to było najlepsze Jazzobranie. Cieszą mnie takie opinie, ale dla mnie jako dla organizatora najlepsze jest to, że rok temu po koncercie Ghost Note też słyszałem, że to najlepsze Jazzobranie. A dwa lata po występie Yellowjackets to samo. Takie opinie są bezcenne - mówi Korneliusz Wiatr, dyrektor artystyczny Jazzobrania i założyciel Wind Bandu.