Wojewoda opolski wręczył medale od prezydenta i ministrów. Uroczystość w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim

- To wielki dzień dla państwa, ale to również wyjątkowa chwila dla mnie. Nie jest codziennością, żeby na takiej uroczystości wręczać 40 odznaczeń państwowych. To świadczy o tym, że jakość pracy wykonywanej w województwie jest na jak najwyższym poziomie – przemawiał do uczestników uroczystości wojewoda opolski Sławomir Kłosowski.