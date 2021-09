"Wolne media, wolna Polska w Europie". W Opolu odbyła się manifestacja przeciwko rządom PiS

- Jako miasto wojewódzkie musimy okazać swój sprzeciw - mówiła Barbara Skórzewska. - KOD inicjuje i organizuje tego typu zgromadzenia, ale chętnie oddajemy wam głos.

- Wychodzimy po to, aby wyrazić naszą niezgodę wobec wszelkich działań, które mają ograniczyć wolność słowa i wolność w mediów w Polsce, a także wobec planu wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej - wtórowała jej Małgorzata Besz-Janicka. - Atak na wolne media pokazał, jakiej Polski chce PiS. To ma być Polska, w której obywatel ma nie wiedzieć i nie wtrącać się w to, co robi władza. Władza bez żadnej kontroli społecznej, z podporządkowanymi sobie wszystkimi instytucjami, w tym sądami i prokuraturą. To władza bezkarna, arogancka i butna. Przejęli telewizję, która kiedyś była publiczna, oraz media regionalne i najważniejsze portale. W trudnej sytuacji znalazła się również nasza regionalna "Nowa Trybuna Opolska". Chcą nas odciąć od informacji.