Wpadli z narkotykami podczas kontroli drogowej. Teraz dwóch 20-latków z Opola musi się liczyć z konsekwencjami

25 kwietnia, policjanci kryminalni z komendy miejskiej jak co dzień patrolowali ulice miasta. Na wysokości ulicy Wapiennej zauważyli mercedesa którym przemieszczali się dwaj młodzi mężczyźni. Ci prawdopodobnie rozpoznali funkcjonariuszy.

- Obaj zachowywali się nerwowo, tak, jakby mieli coś do ukrycia. Policjanci widząc to, podjęli decyzję o zatrzymaniu ich do kontroli - czytamy w komunikacie KMP w Opolu.

20-latkowe w trakcie czynności byli wyraźnie zaniepokojeni. Okazało się, że pasażer posiadał 13 gramów marihuany. Zostali zatrzymani, a dalsze czynności polegały się na przeszukaniu w miejscu zamieszkania każdego z nich.

Wówczas w pomieszczeniu gospodarczym należącym do drugiego 20-latka, policjanci znaleźli ponad kilogram marihuany i środki psychotropowe w postaci mefedronu. Zabezpieczone substancje zostały przekazane do badań laboratoryjnych, a zatrzymani trafili do policyjnego aresztu.

Zebraniem pełnego materiału dowodowego w tej sprawie zajęli się policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego Komisariatu II Policji w Opolu.