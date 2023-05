Wulgarny poseł Zembaczyński. Czy będzie wniosek PiS do Komisji Etyki Poselskiej?

W odpowiedzi na te słowa opolscy działacze Prawa i Sprawiedliwości zwołali konferencję prasową.

- To, że na samochodzie umieścił osiem gwiazdek, to jest zachowanie godne krytyki. Natomiast używanie ogólnie niecenzuralnych i niekulturalnych słów uważam za zachowanie poniżej krytyki. Jest to zachowanie, które tak naprawdę nawołuje do nienawiści. Jest to mowa hejterska, mowa nienawiści - mówił Michał Nowak, przewodniczący klubu radnych PiS w radzie miasta Opola.