WUP udzielił 11 mln zł dotacji przedsiębiorczym Opolanom, którzy mieli pomysł na własny biznes

Jednym z 30 beneficjentów ostatniego, szóstego naboru, jest Tomasz Krawczyk, z którym we wtorek podpisano umowę na utworzenie zakładu stolarskiego. Pomysł na własny biznes narodził się, gdy pan Tomasz przeprowadzał się do nowego mieszkania, wymarzył sobie nowe meble, ale nie było go na nie stać. Postanowił więc sam je zrobić. Pierwszy mebel - stół - bardzo się spodobał jednemu ze znajomych i początkujący stolarz postanowił go sprzedać. Podobnie było z kolejnym.

- Pomyślałam, że skoro to, co robię, tak się podoba ludziom, to może powinienem zająć się tym zawodowo - mówi Tomasz Krawczyk, który wcześniej pracował w promocji jednej z firm meblarskich i miał okazję do podpatrywania produkcji.

Nabory na dotacje w ramach autorskiego projektu WUP "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" właśnie się zakończyły. Zaczęło się rozliczanie realizacji poszczególnych biznesplanów. WUP zweryfikował już 159 firm założonych podczas trzech pierwszych naborów.