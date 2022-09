Wystawa pod Instytutem Śląskim w Opolu. „Ślązacy dla Niepodległej. Jeszcze nasza wiara słynie”.

Wystawa jest dość duża, plansz jest 27. Jest to kontynuacja poprzednich wystaw, dlatego na początku przypomina, że skończyły się powstania, które były tragedią tej ziemi.

- Pokazujemy na niej groby, w których spoczęli polegli w trzecim powstaniu. Następnie mamy podział Górnego Śląska między Niemcy, a Polskę. Pokazane jest to wszystko w detalach, m. in. jak była wytyczana nowa granica. Na jednej z plansz można znaleźć miejscowości przez które ona przebiegała. Następnie pokazujemy, jak w tym podziale kończyła się władza międzysojuszniczej komisji plebiscytowej na obszarze plebiscytom i na obszar przyznany Niemcom wracała administracja i wojsko niemieckie. Pokazujemy to na przykładzie Opola – mówił prof. Michał Lis.