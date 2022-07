Z pejzażu polskich miast i miasteczek znikają małe księgarnie. W cyfrowym świecie są misjonarzami słowa

Krystian Tyrała założył księgarnię „Na Zapleczu” w Prudniku tuż przed czterdziestką. 1 września będzie obchodził 30 lat działalności księgarskiej. Na środku swojej księgarni siedzi na drewnianym zydelku wśród książek, bo swój księgarski fotel oddał mnie. I spokojnie wygłasza ważne oświadczenie:

Każdemu życzę, by w życiu robił to, co lubi i lubił to, co robi. To najlepsze, co się może zdarzyć, choć w efekcie życie zawodowe i prywatne zaczynają się ze sobą splatać. Dla mnie to jest wartość, ale być może ktoś myśli inaczej. Czuję się człowiekiem spełnionym i nadal spełnianym każdego dnia. Cieszę się, że udało mi się tak ułożyć życie.