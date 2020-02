Zakupy online w Opolu. Jest nowy sklep internetowy w mieście

- Ideą przyświecającą naszemu marketowi jest zrzeszanie lokalnych producentów. W magazynie zlokalizowanym w opolskim domEXPO nie brakuje produktów z Opola, Prudnika czy Olesna - tłumaczy Rafał Galla, właściciel sklepu Galiano.pl.

- Choć pomysł nie jest nowy, bo już jedna duża sieć sklepów umożliwiała robienie zakupów przy pomocy komputera czy smartfona, to obecnie jesteśmy jedyną firmą na opolskim rynku, która umożliwia zakup online właściwie wszystkiego - od pieczywa, przez nabiał, przetwory, makarony, aż po artykuły biurowe, a nawet produkty dedykowane zwierzętom. Cały czas będziemy poszerzać nasz asortyment - dodaje Galla.

Dowóz jest możliwy w obrębie Opola i okolicznych miejscowości - m.in. Zawady, Żelaznej, Falmirowic, Kępy i Komprachcic.

- By otrzymać zakupy jutro, należy złożyć zamówienie dziś do 17.00. Dostawy odbywają się w godz. 11-20 od poniedziałku do soboty. Koszt dowozu zaczyna się od 5 złotych - podsumowuje Rafał Galla.