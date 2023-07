Zatruta kranówka na Opolszczyźnie. Nasz region od kilku miesięcy zmaga się z problemem złej jakości wody. Nie ma jednak powód do paniki

W ostatnich tygodniach dziesiątki tysięcy mieszkańców regionu otrzymało alerty RCB o problemach związanym z jakością wody dostarczanej do sieci wodociągowej.

Samorządowcy nie zostawali mieszkańców bez pomocy

- Po prostu nie wiemy, co było przyczyną pojawienia się w wodociągu bakterii coli – przyznaje burmistrz.

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak wyjaśnia, że pierwszym krokiem było zdiagnozowanie przyczyn skażenia. Mimo przeprowadzenia dokładnego audytu sieci wodociągowej, nie stwierdzono rozszczelnienia ani nielegalnego podłączenia się do sieci.

Aby zapewnić mieszkańcom dostęp do wody pitnej, gmina Głogówek skorzystała z beczek wypożyczonych od innych przedsiębiorstw wodociągowych z województwa opolskiego. Dzięki tym beczkom można było dostarczać wodę do kilku tysięcy mieszkańców. W tych działaniach kluczową rolę odegrali również strażacy, którzy głównie zajmowali się dystrybucją wody. Szczęśliwie, gmina Głogówek nie stanowi jednego zintegrowanego elementu, co umożliwiło pobieranie wody z innych punktów, które nie były skażone.