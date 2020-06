Zawiadomienie na policję po wiecu Andrzeja Dudy w Opolu. "Sprawa jest poważna"

Na Podlasiu - jak donosi "Kurier Poranny" - doszło do skandalu, bowiem w czasie spotkania na Rynku Kościuszki aktywistki MSK zostały zaatakowane przez sympatyków prezydenta RP komentarzami z podtekstem seksualnym w tle, a jednej z licealistek odsłonięto pierś.

- To straszne, że w naszym kraju nagminnie dochodzi do takiej agresji i dalszego usprawiedliwiania przemocy. Takie sytuacje nie mogą być zamiatane pod dywan. To straszne, że w naszym kraju nagminnie dochodzi do takiej agresji i dalszego usprawiedliwiania przemocy - mówi.