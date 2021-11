Zbigniew Rokita, laureat Nike, spotkał się z czytelnikami podczas 19. Opolskiej Jesieni Literackiej

- Nie pytano mnie o znaczenie tytułu [kajś to słowo pochodzące z gwary śląskiej oznaczające gdzieś - red.]. Nie wiem, czy dlatego, że wszyscy go rozumieją czy dlatego, że uważają za abstrakcyjne słowo, jak np. diuna. Ale łatwo odróżnić, kto jest śląskojęzyczny, bo Ślązacy nie odmieniają tego tytułu, a ludzie spoza Śląska bardzo często mówią o "Kajsiu" - mówił Zbigniew Rokita w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.

Zbigniew Rokita przyznał, ze swoją przynależność do Śląska często podkreśla ubiorem - nosi koszulki z nazwami śląskich miast. Ale kiedy występuje na samym Górnym Śląsku, to wtedy na jego piersi jest napis Gliwice, skąd pochodzi. Przez wiele lat, które spędził w Krakowie, pytany o pochodzenie zawsze mówił, że pochodzi z Górnego Śląska, bo wydawało mu się, że ludzie nie wiedzą, co to są Gliwice.

- Do czego ta tożsamość jest ci potrzebna? - pytała współprowadząca spotkanie Aleksandra Naróg.

- Dla mnie to jest po prostu cool mieć jakąś fajną tożsamość - odparł Zbigniew Rokita. - Pisząc tę książkę miałem okazję o śląskości dowiedzieć się czegoś w sensie faktograficznym, ale też samemu sobie tę śląskosć oswoić. Ta książka jest zapisem mojego "ośląszczania się". Dziś mówię o sobie: "jestem Ślązakiem". Ta moja śląskość negocjuje z moją polskością i jakoś dogadują się. To mi się po prostu podoba.

„Kajś" to z jednej strony sprawnie malowana słowem trudna historia Śląska, z drugiej osobista wycieczka autora po drzewie genealogicznym rodziny - pisze Anna Rychlicka-Karbowska. - Zbigniew Rokita pochodzi z Gliwic, ale przez wiele lat swoją śląskość wypierał, a o swoich korzeniach wiedział niewiele. Gdy w końcu temat zaczął go interesować, gdy przyjrzał się historii Śląska, historii swoich przodków, gdy coraz więcej wiedział, widział, rozumiał, przyszedł w końcu czas na to, by tym wszystkim podzielić się z innymi. Nie wszystkie informacje o swych przodkach udało mu się odnaleźć, dlatego reporter chciał, choć zrekonstruować kontekst, w którym żyli (...) To jedna z tych lektur, którą powinien przeczytać każdy".