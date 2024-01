Zbliża się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Biskup opolski Andrzej Czaja wystosował list do wiernych, zachęca do modlitwy o pokój

Od przeszło wieku między 18 a 25 stycznia chrześcijanie podejmują wspólną modlitwę o jedność Kościoła. Z tej okazji biskup opolski Andrzej Czaja skierował do wiernych diecezji okolicznościowe słowo pasterskie.

Prosimy Boga o pomoc świadomi prawdy, że przyczyną wszelkich podziałów w świecie i między nami jest nasz grzech, który jest konsekwencją braku należnej miłości do Boga i do drugiego człowieka. Rodzi on w sercu niepokój, niszczy dobre relacje między nami, powoduje społeczne rozdarcia, nieraz prowadzi do wojny, która niesie śmierć i zniszczenie. Tragicznie doświadcza tego udręczona Ukraina, Ziemia Święta i wiele innych miejsc konfliktów zbrojnych na świecie. Dlatego trzeba się bardzo zmobilizować u początku Nowego Roku do stałej modlitwy o pokój, jedność, braterstwo i miłość wzajemną między nami. Prośmy dobrego Boga zwłaszcza o pokój dla Ukrainy i dla Ziemi Świętej. Otoczmy szczególną modlitwą wszystkie ofiary zbrojnych konfliktów i wszelkiej przemocy. I wołajmy wspólnie do Boga, by skruszył zatwardziałe umysły i serca agresorów, tak wielu tyranów i przestępców – napisał w liście biskup Andrzej Czaja.