47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Pierwsze trzy grupy z Nysy już są w drodze. Będą szli przez tydzień [ZDJĘCIA]

- Pielgrzym to człowiek, który karmi się nie tylko smacznymi bułkami, ciepłą zupą, dobrymi napojami, elektrolitami, ale przede wszystkim pielgrzym to jest człowiek, który karmi się Słowem Bożym i ciałem Pana Jezusa, które przyjmuje w Komunii świętej – przypominał podczas kazania ks. Daniel Leśniak.

W homilii kapłan wskazał, że w treści dzisiejszego niedzielnego Słowa Bożego pielgrzymi mogą znaleźć trzy wskazówki, które warto zabrać ze sobą na całą drogę pielgrzymowania. Odwołał się do Eliasza, któremu objawił się Bóg i w trudnej chwili go nakarmił, do świętego Pawła, który nie rozumie odrzucenia Chrystusa przez naród wybrany, ale mimo wszystko wielbi i ma zaufanie do Boga oraz do historii o Jezusie chodzącym po Jeziorze Tyberiadzkim i Piotrze, który zwątpił i zaczął tonąć. Z tych historii wyciągnął trzy rzeczy: