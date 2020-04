54 mandaty nałożyli nad Odrą, Młynówką i Kanałem Ulgi policjanci z ogniwa wodnego na wędkarzy i spacerowiczów w Opolu

Apelujemy do wszystkich o pozostanie w domach. Wędkowanie nie jest czynnością pierwszej potrzeby, z psem można wyjść na spacer, ale w najbliższej okolicy - dodaje Agnieszka Nierychła.

W tym roku było to wcześniej niż zazwyczaj. Ma to związek z panującą od kilku tygodni pandemią koronawirusa.

Policjanci przestrzegają, że patrole w miejscach rekreacji, nad Odrą, Kanałem Ulgi czy Młynówką, będą realizowane regularnie.

Mundurowi pojawiają się również nad jeziorami w Turawie, sprawdzają też wjazd na Wyspę Bolko, która została zamknięta dla spacerowiczów.

Funkcjonariusze cały czas patrolują również ulice. W ubiegły weekend wypisali kilkanaście mandatów związanych z łamaniem zakazu gromadzeń. Na przykład na ul. Kołłataja w Opolu otrzymało je siedem osób, które razem piły alkohol.

Przypomnijmy. 1 kwietnia zostały wprowadzone nowe, zaostrzone przepisy mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

To między innymi zakaz korzystania z parków, bulwarów czy promenad, czy też ograniczenia w przemieszczaniu się – można to robić tylko z ważnych życiowo powodów i po spełnieniu jasnych kryteriów, np. do pracy.