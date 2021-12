Barbórka. Tak pół wieku temu powstawała cementownia Górażdże. Jak wtedy wyglądały cementownie Groszowice oraz Odra? [ZDJĘCIA]

Barbórka. Święto wszystkich górników

- Ludziom Barbórka kojarzy się ze świętem tych, co wjeżdżają pod ziemię by wydobywać węgiel. Ale wielkiej różnicy między nami a nimi nie ma. Oni mają czarny pył, a my biały. A robota równie ciężka - mówił "nto" jeden z pracowników Grupy Górażdże na koncercie z okazji Barbórki kilka lat temu.