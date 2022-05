Blisko 50 naukowców odebrało promocje doktorskie na Politechnice Opolskiej

W gronie dziesięciu promowanych doktorów habilitowanych jest prof. Szczepan Paszkiel z Katedry Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, który swoją rozprawę habilitacyjną poświęcił poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

- Zajmowałem się interfejsami mózg-komputer, a konkretnie wyobrażeniem ruchu, które może posłużyć do tego, żeby sterować obiektem rzeczywistym. To wyobrażenie ruchu oczywiście musi powstać w naszej głowie. Za pomocą odpowiednich urządzeń jesteśmy w stanie pobrać sygnały mózgowe z powierzchni głowy, a następnie odpowiednio je sklasyfikować do tego, żeby móc wykonywać ruch danym obiektem rzeczywistym w postaci robota czy też wirtualnym w postaci awatara. Jeśli ktoś ma niedowład kończyn górnych i dolnych, ale sprawny mózg, to jest uwięziony we własnym ciele. Tego typu badania mogą pomóc takim osobom wykonywać podstawowe czynności, czyli sterować różnego rodzaju obiektami - np. w inteligentnych domach światłem, czy np. przełączać kanał w telewizorze- mówi prof. Szczepan Paszkiel.