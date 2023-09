W Zdzieszowicach będzie Branżowe Centrum Umiejętności. Z pomocą Politechniki Opolskiej będą kształcić spedytorów, logistyków i magazynierów

- To bardzo ważna dla nas umowa, dlatego że dzięki niej, dzięki współpracy z Politechniką Opolską, otwieramy w powiecie krapkowickim jedno ze 120 Branżowych Centrów Umiejętności. To nowa forma kształcenia, która posłuży nie tylko uczniom naszych szkół, ale umożliwi także przekwalifikowanie umiejętności pracowników, w naszym przypadku w branży spedycyjnej. Wsparcie Politechniki Opolskiej jest nieocenione, uczelnia wniesie „know-how”, wiedzę i umiejętności - informuje starosta krapkowicki Maciej Sonik, który we wtorek (26 września) z profesorem Marcinem Lorencem, rektorem Politechniki Opolskiej podpisał umowę dotyczącą współpracy przy tej nowej formie kształcenia.