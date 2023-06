Deszcz im nie przeszkadza, ważne, że wieje. Na Jeziorze Turawskim trwają Mistrzostwa Polski Katamaranów Topcat

Zawody katamaranów na Jeziorze Dużym w Turawie rozpoczęły się już wczoraj (23.06) i potrwają do niedzieli (25.06). Każdego dnia organizowanych jest tu kilka wyścigów łodzi typu Topcat i OPEN.

- Wczoraj rozegraliśmy cztery wyścigi, były fajne warunki wiatrowe. Dzisiaj planowane są też cztery wyścigi z tego co widzimy odbędą się bardzo szybko, bo wiatr jest szybki, a katamarany to najszybsze łodzie, jakie pływają po tym jeziorze – powiedział nam Mariusz Łapot, prezes stowarzyszenia Jacht Klub Opolski.

Wątpliwości o to czy zawody się odbędą, mogłaby wzbudzać deszczowa pogoda panująca dziś nad akwenem. Żeglarze zapewniają jednak, że nie jest to dla nich żaden problem.

-Dzisiejsza pogoda jest dobra dla żeglarzy ze względu na to, że wieje. To, że troszeczkę nam pada na głowy, to jakby dla nas nie jest w ogóle problemem. Najważniejszy jest wiatr – mówi Mariusz Łapot.