Dino wchodzi na opolskie wsie - nowe sklepy powstaną tam, gdzie w ogóle nie było marketów

Dino to obecnie najszybciej rosnąca sieć marketów w Polsce. Tylko od stycznia do marca tego roku spółka otworzyła w kraju 54 nowe sklepy, a w ubiegłym roku otwierany był średnio jeden market dziennie (razem to już 2210 sklepów).

Przedstawiciele grupy, wybierając nowe lokalizacje dla swoich biznesów, starają się (poza dużymi miastami) inwestować w miejscach, gdzie do tej pory nie było sieciowych sklepów. Jednocześnie, jak poinformowali w jednym z ostatnich komunikatów, pracują nad zagęszczeniem sieci sklepów.

- Podobnie jak we wcześniejszych latach, w 2023 r. zamierzamy przeznaczyć na rozwój całość wypracowywanych zysków - mówi Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska, zauważając jednocześnie, że w poprzednim roku firma zainwestowała w rozwój 1,4 mld zł.

Część inwestycji Dino skoncentrowanych jest także na Opolszczyźnie, gdzie działa już 80 sklepów pod tym szyldem. Marek Pietruszka, wójt gminy Strzeleczki ogłosił właśnie, że w jego gminie zaplanowana jest budowa aż dwóch sklepów Dino (w Kujawach i Strzeleczkach). O inwestycje zabiegał osobiście, spotykając się z przedstawicielami firmy. To będą pierwsze tego typu markety, bo dotychczas z sieciowych marek, działał tutaj tylko Lewiatan.