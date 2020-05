Galerie handlowe w Opolu otwarte. Karolinka, Solaris, Turawa Park już działają. Są nowe zasady funkcjonowania

W poniedziałek 4 maja zaczęły obowiązywać nowe zasady funkcjonowania galerii handlowych. W minionym tygodniu premier Mateusz Morawiecki mówił o luzowaniu kolejnych obostrzeń mających ograniczać rozprzestrzenianie koronawirusa.

Celem jest poprawa kondycji gospodarki. W myśl nowych wytycznych na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych działalność gospodarczą mogą prowadzić wszystkie sklepy z wyłączeniem:

stref aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin)

stref gier

kin

wysp handlowych, w tym także gastronomicznych

W poniedziałkowy poranek wybraliśmy się do trzech galerii handlowych w Opolu. W CH Karolinka na wejściu czekał ochroniarz z termometrem, wpuszczający do wnętrza po stwierdzeniu, że dana osoba nie ma stanu podgorączkowego bądź wysokiej temperatury. To samo ma miejsce w galerii Solaris.