Gmina Dąbrowa będzie reprezentować województwo opolskie w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi

Gmina pomaga też w utrzymywaniu zabytków, organizuje imprezy kulturalne i sportowe, współpracuje z organizacjami społecznymi, kulturalnymi i sportowymi.

Teraz, razem z Klubem Sportowym Dąbrowa, przygotowujemy się do budowy rolkowiska i skateparku przy boisku - mówi Katarzyna Gołebiowska-Jarek. - Mamy na to 360 tys. zł, to również są pieniądze z Unii Europejskiej, inwestycja ma powstać w tym roku.