Harcerze wyruszają na obozy. To szkoła dzielności i samodzielności. Sprawdzamy, gdzie spędzą wakacje opolanie z ZHR

Druhny i druhowie z Opola wyjeżdżają w Góry Sowie w gronie ponad 70 osób. Na obóz wyjadą z nimi również harcerki z Zawadzkiego.

Poza harcerzami, jest też pion zuchowy – to dzieci uczące się w klasach I-IV. Zuchy nie wyjeżdżają na obozy pod namiotami, ale na kolonie. Noclegi organizowane są np. w domkach lub schroniskach turystycznych. Prowadzona tam nauka i wychowanie przez zabawę również odbywają się w bliskim kontakcie z przyrodą.

- Podobnie jak u harcerzy, kolonia to podsumowanie pracy całego roku. Przez zabawę zuchy uczą się nowych umiejętności. Co ważne, dzieci są z dala od domu, wiec muszą same radzić sobie z codziennymi obowiązkami, nie ma w pobliżu rodziców, którzy je „obsłużą”, dlatego sami ścielą łóżka, myją się czy składają ubrania. To uczy malej dzielności i samodzielności - wyjaśnia phm. Michał Topolski, referent zuchowy w Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej ZHR im. rtm. Witolda Pileckiego, a zarazem komendant trwającej kolonii w Beskidzie Żywieckim, w której uczestniczy 68 dziewcząt i chłopców z Kluczborka i Głuchołaz. Motywem przewodnim wydarzenia są przygody Asterixa i Obelixa.