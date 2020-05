hot16challenge2. Do akcji dołączył Lech Roch Pawlak. Kogo nominował?

- Cel jest szczytny i choć przestałem rapować, podkreślam - nie jest mój powrót, to po otrzymaniu nominacji chcę dorzucić swoją cegiełkę do akcji - tłumaczy Lech Pawlak.

Pawlak został nominowany przez asp. sztab. Piotra Chwastowskiego, który zajął drugie miejsce w województwie w plebiscycie NTO Człowiek Roku 2019 w kategorii "Działalność społeczna i charytatywna". Chwastowski na co dzień prowadzi youtube'owy kanał "Psy dają głos", na którym pokazuje kulisy pracy policji. - Po nagraniu swojej "szesnastki" pomyślałem, że w ramach akcji nagłaśniającej zbiórkę dla służby zdrowia warto wskazać Leszka, bo to osoba znana szerszej publiczności. Jednocześnie chciałem pokazać go z nieco innej strony. W internecie jest kojarzony ze swoją nawijką sprzed lat, a tymczasem to absolutny fachowiec zakręcony na punkcie pomocy zwierzętom. W swoim życiu zrobił dla nich dużo więcej niż niejeden celebryta lansujący się na podobnych akcjach. No i jest to opolanin, który wsparł zbiórkę na rzecz Lary biel! Stąd moja nominacja - tłumaczy Chwastowski.

Przypomnijmy, Laura Biel przyszła na świat ze skomplikowaną wadą serca. Po dwóch operacjach niezbędna jest kolejna. Tym razem wyceniona aż na milion złotych. Trwa zbiórka i licytacje na rzecz małej opolanki.

- Wiedziałem, że trzeba się w to włączyć, nie było chwili zawahania. Cel jest szczytny i choć przestałem rapować, podkreślam - nie jest mój powrót, to po otrzymaniu nominacji chcę dorzucić swoją cegiełkę do obu akcji - tłumaczy Lech Pawlak. W tekście przejawiają się wspomniane już wątki - zwierząt, Laury Biel i służby zdrowia walczącej z koronawirusem. - Chciałem podkreślić w tekście to, czym się zajmuje i o co walczymy. Wszyscy razem, bez względu na podziały polityczne czy jakiekolwiek inne, powinniśmy nieść pomoc innym. Zwłaszcza dziś, w tych trudnych przecież czasach - tłumaczy inspektor Pawlak.

Wśród nominowanych przez Leszka Pawlaka osób pojawił się, oprócz jego przyjaciół, również prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. - Wierze, że on jeszcze bardziej pomoże w nagłośnieniu lokalnej akcji zbiórkowej - podsumowuje nasz rozmówca.

Czy Arkadiusz Wiśniewski podejmie rapową rękawicę i nagra swoje 16 wersów? - Pan prezydent bardzo dziękuje za nominację i mocno kibicuje akcji. Najlepiej jednak, jak każdy robi to, co mu najlepiej wychodzi. Rapowanie zostawiamy zatem artystom, a sam prezydent wspiera medyków zaopatrując szpitale w środki ochrony osobistej i maszyny do testowania. - tłumaczy Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik prasowy opolskiego ratusza.